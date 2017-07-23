Нюша забеспокоилась за чистоту улиц Москвы

Певица Нюша ужаснулась тем, что всплыло из-под снега в столице. Девушка просит жителей Москвы, и других россиян, стать более внимательными к окружающей среде.





Нюша призналась, что не ожидала увидеть такое количество отходов жизнедеятельности людей после таяния снега. Несмотря на то, что такая картина знакома жителям любых городов и стран. К слову сказать, россияне также жалуются на «ненормально» большое количество мусора после последней зимы. Нюша просит начать думать о том, что останется после людей.





Летом или зимой, девушка призывает не бросать мусор на землю и не надеяться, что за нарушителем чистоты кто-то уберёт. Особенно от загрязнения страдает столица России. Тем не менее не все поклонники Нюши согласились с ней в полезности и удобстве этого занятия. Если одни нашли в «фантиках и бутылках» намёк на творческий беспорядок, то другие просто не знаю, как от мусора избавиться. Люди жалуются на недостаток урн в своих городах, а не все отходы возможно донести до дома.