Тина Канделаки шокировала фанатов вздутыми венами на ногах

Телеведущая Тина Канделаки захотела порадовать любителей читать, объявив для них мини-конкурс в Сети. Однако фанаты больше заинтересовались не книгами, а тем, какой у знаменитости ужасный вид, как сообщает VladTime.

Тина Канделаки выставила в Instagram фото, на котором читала книгу, будучи этим очень увлечённой. По словам телеведущей, она очень любит это дело, так что с удовольствием порадует литературным презентом и подписчика, который выиграет в её конкурсе. Часть поклонников решили последовать указаниям Канделаки, но большинство были шокированы её ужасным внешним видом. Вены на ногах вздулись, а сама телеведущая явно не выглядела счастливой.

Тина Канделаки всегда казалась цветущей и бодрой, потому теперь её вид всерьёз обеспокоил фанатов. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что это из-за её неспособности придерживаться постоянно своего «здорового» рациона. Ранее подписчики уже уличили звезду в том, что она есть мясо, хотя и называет себя вегетарианкой.