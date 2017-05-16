Рустам Солнцев предсказал Анастасии Костенко‍ судьбу брошенной Бузовой

Популярный экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев предсказал Анастасии Костенко‍ судьбу брошенной Ольги Бузовой. По его словам, вскоре новая супруга Дмитрия Тарасова пожнет горькие плоды того, что увела мужчину из семьи.

На днях в сети появилось видеообращение Рустама Солнцева к беременной Анастасии Костенко. Экс-участник "Дом-2" пытался говорить мягко, однако на самом деле его слова содержали жестокую критику. Главная мысль, которую он хотел донести, заключалась в том, что новая жена Тарасова отнюдь не святая, и из-за всего, что натворила, повторит судьбу брошенной Ольги Бузовой.

Солнцев напомнил, что модель стала спать с футболистом, когда он еще состоял в официальных отношениях с телеведущей. Так продолжалось около полугода, пока все не раскрылось. Он считает, что именно это разрушило брак Бузовой и Тарасова.

Также он напомнил, что, как говорят многие пользователи сети, новая избранница стала женой футболиста "по залету". Все это Рустам Солнцев посчитал причинами для того, чтобы Дмитрий Тарасов не относился с уважением и к ней, и бросил, когда найдется вариант получше.