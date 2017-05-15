Дарья Повереннова рассказала об «эффекте бумеранга» и о затяжной депрессии после расставания с Валерием Николаевым

Актриса Дарья Повереннова посетила шоу «Судьба человека» и откровенно рассказала ведущему Борису Корчевникову о своих отношениях со звездой сериала «День рождения Буржуя» Валерием Николаевым. По словам актрисы, в ее жизни случился «эффект бумеранга» - бросив мужа ради другого она сама оказалась брошенной.

Как рассказала Дарья Повереннова, на съемках сериала «День рождения Буржуя» она влюбилась в Николаева. На тот момент она уже 10 лет была в браке с Александром Жигалкиным, вместе они воспитывали дочь Полину. Повереннова не хотела изменять своему мужу и ей очень тяжело далось решение рассказать своему супругу о любви к другому мужчине. Жигалкин не стал удерживать актрису и та начала роман с Николаевым.

Однако, роман Поверенновой и Николаева продлился всего 2 года. Спустя время актер признался ей, что у него есть другая. По словам Поверенновой, в ее жизни случился «эффект бумеранга», сначала она бросила мужа ради другого, а потом сама оказалась брошенной.

После расставания с Николаевым у Поверенновой была затяжная депрессия, она долго не могла прийти в себя. Тогда радости ей не приносила даже дочь Полина. Теперь же, спустя годы, Повереннова с улыбкой вспоминает о тех временах и заявляет, что в ее жизни есть любимый мужчина и с ним она счастлива.