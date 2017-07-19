Анна Седокова рассказала об особенностях клипа "Не моя вина"

Певица Анна Седокова рассказала об особенностях её клипа «Не твоя вина». Именно это видео является дебютом звезды как режиссёра. Она поделилась и тем, как ей приходило множество писем, помогающих написать сценарий.

Свою публикацию в Instagram Анна начала с вопроса о том, чем же на самом деле отличается её клип «Не твоя вина» от остальных. Это первая работа, представленная её новой компанией, которую она основала, будучи беременной. Анна хотела стать режиссёром и продюсером, и она считает, что это получилось в полной мере. Она рассказала, что на момент написания сценария видеоклипа ей приходило множество писем, рассказывающих множество историй и помогающих в работе. В конце публикации Анна призвала своих поклонников мечтать и идти к цели, даже если требуются несколько попыток для реализации задуманного.

Подписчики Седоковой отметили, что клип получился действительно трогательным и искренним. Многие считают, что музыкальное видео максимально передает женственность и заставляет проникнуться атмосферой. Многие рассказали, что хотели принять участие в следующих работах звезды.