Тарзан признался, что испытывает влечение к другим женщинам

Сергей Глушко, который известен всем под своим сценическим псевдонимом Тарзан, признался в том, что часто обсуждает со своей женой, Наташей Королевой, понравившихся ему девушек.

Стриптизер Тарзан и певица Наташа Королева пребывают в браке уже 15 лет. Пару знают как любящую и верную. Ни у кого даже и в мыслях не было осуждать кого-то из них в измене. Хотя все знают, что муж Королевой пользуется повышенной популярностью среди особей женского пола из-за своего рода деятельности. Однако при этом единственный секс-скандал, в который попал Тарзан, был связан с Наташей Королевой.

Мужчина ни от кого не пытается скрыть, что рядом с ним постоянно находится большое количество девушек и он не может не поддаваться соблазнам. Сергей не считает, что людям нужно испытывать стыд, когда чувствуешь влечение к кому-то. Наоборот, он уверен, что этим чувством нужно наслаждаться, потому что это вполне нормально. И в этом нет ничего предосудительного. По словам Тарзана, это лучшее чувство, которое вообще придумало человечество.

Глушко также добавил, что взгляды восхищенных женщин прибавляют ему энергии и он получает удовольствие от любимого дела и не называет стриптиз работой.

Наташа Королева адекватно относится ко всему этому. Более того, они вместе рассказывают друг другу о тех людях, к которым они испытывают симпатию.