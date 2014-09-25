18 апреля дочь Кэти Холмс и Тома Круза праздновала 12-летие

Сури Круз вчера отпраздновала свое 12-летие. Кэти Холмс выложила фотографию своей дочери в Instagram.

Малышку Сури Круз частно называют звездной принцессой. На некоторых снимках она так похожа на свою мать, что их просто невозможно различить.

Американская актриса показала фолловерам и убранство праздника. Всё было оформлено в девичьих тонах. Смесь розового и фиолетового выглядела довольно мило, а в качестве вкусного приза для своей 12-летней дочери Кэти заказала несколько коробок со сладостями.

Был ли на празднике по случаю дня рождения дочери отец Сури пока что не выяснили. Как известно, у Тома Круза и Кэти Холмс после развода сложились довольно непростые отношения. Несколько лет Кэти не могла показываться на публике с мужчинами, с которыми она пребывала в отношениях. Это было одним из пунктов в контракте, который родители Сури заключили после развода. А сам Том Круз хранит в секрете свои отношения с дочерью, так что никто не знает общается он с Сури или нет.