Мать Илона Маска в день своего рождения снялась в модной фотосессии

Мать известного американского основателя компаний-гигантов SpaceX и Tesla Илона Маска решила вспомнить молодость и стала позировать для обложки журнала. Женщина приняла участие в фэшн-фотосесии для одного модного глянцевого издания.

19 апреля матери Илона Маска Мэй исполнилось ровно 70 лет. В честь такого праздника женщина решила побаловать себя новой фотосессией и появилась на обложке модного журнала Harper's Bazaar. Мэй Маск умело позировала в красном коктейльном платье дизайнера Стеллы Маккартни. «Я оптимист по жизни, но если бы мне в молодые годы сказали, что я 70 лет продолжу карьеру модели, я бы точно не поверила», - рассказала Мэй Маск.

Стоит напомнить, что мать Илона Маска в 70-х годах была очень востребованной фотомоделью. Сейчас мать троих детей стала увлекаться диетологией и в свои 70 лет имеет превосходный внешний вид.