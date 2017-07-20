Гобозова и Жарикову из "Дома-2" затравили за "голое" фото в ванной

Звезд скандального проекта "Дом-2" Александра Гобозова и Ольгу Жарикову затравили за "голое" фото в ванной. Между тем, пара вовсе не стесняется быть откровенной и демонстрировать пламенные чувства на публике.

Накануне на официальной странице звезды "Дома-2" Ольги Жариковой в Instagram появилось новая фотография с возлюбленным, Александром Гобозовым. Это не первое совместное фото с ним в ее аккаенте, однако именно из-за него в отношении нее началась травля со стороны пользователей сети. На снимке пара запечатлена вместе принимающей ванну. Разумеется, в ней они находятся голыми и прикрывают интимные места друг другом и белой пеной.

Вместе с публикацией скандальной фотографии Жарикова окончательно потеряла уважение фанатов. В комментариях они недоумевали, как она могла отдаться тому, кто обидел и бросил уже не одну девушку. Некоторые из них писали, что, пусть между ними и происходят такие отношения, не стоит выставлять их напоказ, чтобы не стыдить родителей.