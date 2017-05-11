«Мне не страшно»: Ольга Бузова станцевала на коленях у Филиппа Киркорова

На гала-ужине МУЗ ТВ Ольга Бузова не осталась в тени и стала одним из самых ярких участников мероприятия. Во время исполнения своей песни звезда присела к Филиппу Киркорову на колени и заявила, что когда ее «поддерживают короли, а не мишура», то ей ничего не страшно.

На мероприятие Ольга Бузова пришла в откровенном золотом платье, декольте которого привлекло внимание многих пользователей и журналистов. Во время исполнения своей песни «Она не боится» Ольга Бузова подошла к Филиппу Киркорову и присела к нему на колени.

Певец не стал противиться и приобнял Бузову. После, та встала и, находясь рядом с Киркоровым, заявила, что когда ее «поддерживают короли, а не мишура», то ей совсем нечего бояться. Филипп Киркоров вдохновился словами благодарности от Бузовой и поднял ее на руки. По словам пользователей, объятия Киркорова и Бузовой были весьма откровенными и эротическими. Певица явно поглаживала и обнимала музыканта, хотя и сам Киркоров не отказывался от прикосновений.

По мнению пользователей, все поведение Ольги Бузовой на гала-ужине было спланировано заранее. Якобы, певица специально решила «пиариться» и обратилась за помощью к Филиппу Киркорову. Ранее уже сообщалось, что на этом же ужине Бузова целовалась с Нагиевым. Такое поведение возмутило пользователей, которые назвали Бузову «пошлой» и «развратной».