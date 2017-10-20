60-летняя экс-супруга Антонио Бандераса Мелани Гриффит завела роман с молодым мужчиной. СМИ узнали о тайном романе, однако пока не могут понять, как зовут ее нового избраниика.

Западные папарацци сообщают о новом романе, который успела завести 60-летняя экс-супруга Антонио Бандераса и актриса Мелани Гриффит. Они предлагают фотографии, на которых она запечатлена с черноволосым мужчиной, который, очевидно, намного ее моложе. Вместе с новым избранником знаменитость была замечена на одной из аллей в Лос-Анджелесе. Они шли неспеша и о чем-то увлеченно разговаривали.

Стоит отметить, то мало кто удивился такой новости. Несколько лет назад актриса пережила разрыв брака, в котором состояла 19 лет. К тому же, не так давно ей пришлось перенести операцию по удалению рака кожи. Возможно, именно сейчас Гриффит так нужно мужское плечо, на которое она могла бы опереться и которое она нашла в лице неизвестного пока публике молодого мужчины.