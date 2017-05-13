Названы 5 знаменитостей, которые не занимались сексом до брака

В современном мире многие пары решают переступить черту и вступить в половой контакт ещё до официального вступления в брак. Однако некоторые голливудские звезды придерживаются других принципов и без стеснения рассказали, что занялись сексом лишь после свадьбы.

Популярная американская актриса Хилари Дафф призналась, что заставляла своего будущего супруга Майка Комри ждать первой брачной ночи, чтобы вступить в половой контакт. Мнению актрисы придерживается и супермодель Victoria’s Secret Адриана Лима, которая также ждала свадьбы. Австралийская модель Миранда Керр была невинной до своей свадьбы с актером Орландо Блумом.

Про свои принципы также призналась и певица Мэрайя Кэри, которая просила теперь уже бывшего мужа Ника Кэннона дождаться брачной ночи. Звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу также ждала, пока не выйдет замуж за Майкла Стернона, чтобы заняться сексом. Пара находится в браке с 1995 года.