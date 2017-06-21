На гала-ужине МУЗ ТВ Ольга Бузова целовалась с Дмитрием Нагиевым

19 апреля состоялся гала-ужин МУЗ ТВ, на мероприятие были приглашены самые известные и популярные звезды шоу-бизнеса, среди которых, конечно же, была Ольга Бузова. Певица не смогла удержаться и подошла к своему давнему знакомому Дмитрию Нагиеву, пара несколько раз поцеловалась, а потом, по словам журналистов, весь вечер они сидели рядом.

Ольга Бузова, проходя мимо сидящего за столом Дмитрия Нагиева, не смогла удержаться и подошла к своему старому знакомому. Не так давно вокруг них ходили слухи о романе, а скандальные переписки с интимными снимками Бузовой и вовсе стали поводом для громкого скандала. Позже Нагиев сообщал, что между ним и певицей только дружба, но теперь поклонники звезды в этом сомневаются.

Ольга Бузова подошла к Нагиеву и обняла его сзади. После, она что-то шептала ему на ухо и тот встал. Потом они несколько раз поцеловались и обменялись улыбками. Бузова вела себя довольно смело, она гладила Нагиева и сама тянулась к нему для поцелуя. По мнению пользователей, все это Бузова делает ради пиара.

Как сообщается, гала-ужин МУЗ ТВ не мог состояться без шокирующих событий. В центре внимание оказалась Ольга Бузова, которая несколько раз привлекала внимание журналистов своим поведением и откровенным нарядом. На Бузовой было надето золотое платье с глубоким декольте и откровенным вырезом на ногах.