Лена Миро раскритиковала телеведущую Ольгу Орлову за её поведение

Популярный блогер сильно раскритиковала поведение Ольги Орловой во время последнего выпуска «Дома-2». Лена Миро высмеяла желание телеведущей уйти из реалити-шоу.

В последней публикации Лена Миро высказала своё мнение о лжи в человеческой жизни. Поводом для написания статьи стала истерика ведущей реалити-шоу «Дом-2». В эфире Ольга Орлова заявила о своём желании покинуть шоу из-за того, что ей надоела постоянная ложь. Она призналась в том, что ей стыдно за то, что ей приходится разбирать ложные провокации, считая это бесполезным и унизительным занятием.

Такое заявление развеселило Лену Миро, которая намекнула на глупость телеведущей. Она также раскритиковала её непосредственность, заметив, что ей было известно о том, что все врут ещё в 5 лет, а Ольга Орлова догадалась об этом лишь в свои 50. После этого блогер рассказала своим читателям о важной роли лжи в социуме.