Экс-участник "Дома-2" Николай Должанский заявил, что Ольга Рапунцель родила ему дочь

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Николай Должанский заявил о том, что совсем недавно в его жизни случилось радостное событие, он стал отцом. По его словам, ему родила ребенка звезда скандального проекта Ольга Рапунцель, даже несмотря на то, что отцом считается ее законный супруг Дмитрий Дмитренко.

Должанский не стал скрывать пол ребенка, имя и личность мамы ребенка. Он заявил, что матерью его новорожденной дочки Анастасии является Ольга Рапунцель. По словам Должанского, ранее он и Рапунцель состояли в отношениях, и несмотря на то, что она стала женой Дмитрия Дмитренко и родила от него дочь, Николай по-прежнему считает Ольгу своей супругой.

Экс-участник "Дома-2" даже готов признать отцовство, так как по закону республики Сейшельские острова он и Рапунцель до сих пор являются мужем и женой, потому дети, рожденные в этом браке, приходятся и его детьми.

Стоит отметить, что сама Рапунцель ранее заявляла о том, что брак с Должанским является всего лишь шуткой, поэтому придавать этому особого значения не стоит.