"Петух и чумная крыса": Гнойный обещал похоронить Николая Соболева на баттле

Рэпер Гнойный записал видеообращение к блогеру Николая Соболева, в котором призвал его выйти на баттл. Гнойный начал обвинять Соболева в том, что он "разносит инфу, как чумная крыса" и призвал "не быть петухом" и выйти на баттл.

Недавно на своем официальном канале Гнойный разместил дисс на Николая Соболева. В нем рэпер не переставая "ласкает" блогера нецензурной бранью и заявляет о том, что Соболеву уже пора бы перестать "ловить хайп на трупах".

Многие связали данный дисс с тем, что Соболев выпустил видео о пожаре в Кемерово и заявил об огромном числе погибших в ТЦ "Зимняя вишня", ссылаясь на записи в соцсетях, а не официальные сводки. Тогда Соболев заявил, что властям невыгодно озвучивать правду, однако после того, как его ролик вызвал общественный резонанс, блогер сразу же убрал его с канала до выяснения обстоятельств.

В связи с этим Гнойный назвал Соболева "чумной крысой" и пообещал его "похоронить" за сбор аудитории на ложной информации. В конце ролика рэпер призвал блогера не искать себе оправданий и придти на баттл, иначе ему придется "умирать петухом".

Сам Николай Соболев пока никак не отреагировал на данный дисс и не сообщил, появится ли он на баттле.