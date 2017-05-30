Нелли Ермолаева показала своим поклонникам торнадо

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева опубликовала видеозапись со своего отдыха в США. На ней она показала такое природное явление, как торнадо.

На своей странице в Instagram Нелли чаще размещает фотографии и видеозаписи, связанные с её семейной жизнью, но очередная публикация оказалась неожиданной. «Забыла вам показать торнадо», - с таких слов начинается текст к видео. Она рассказала, что после полученного на телефон сообщения о надвигающемся торнадо, они с супругом решили выйти на балкон отеля и снять природное явление. На видеозаписи видно нависающую над морем тёмную тучу и небольшой смерч.

Поклонники Ермолаевой отметили красоту природного явления. Они высказали своё мнение о том, что перед лицом погоды человек выглядит маленьким и незначительным. Подписчики начали расспрашивать Нелли о её ощущениях в тот момент, и не переживала она за себя и своего ребёнка. Фанаты девушки, проживающие в США рассказали, что большинство старается уехать в другой штат в сезон ураганов.