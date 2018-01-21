«Рак?»: фанаты лишившегося волос Григория Лепса опасаются, что у певца онкология

Певец Григорий Лепс шокировал пользователей Сети своим новым образом, музыкант изменил прическу и лишился своих волос. Поклонники Лепса строят версии о внезапной смене имиджа певца и опасаются, что тот может быть болен раком.

Григорий Лепс разместил в своем Instagram-аккаунте снимки из Германии. Туда певец прилетел на гастроли. Музыкант кардинально сменил прическу, вместо длинных волос у него теперь короткая стрижка. Такие перемены насторожили поклонников, те стали подозревать о страшной болезни.

Сам Лепс не стал комментировать свою новую прическу, а лишь рассказал о своих гастролях. Пользователи оценили стрижку музыканта, но некоторые решили, что певец теряет волосы.

Как предположили фанаты Лепса, он мог решиться на такую стрижку ради того, чтобы скрыть облысение. По версии пользователей, музыкант может быть болен онкологическим заболеванием. Другие пользователи резко ответили на такие комментарии, обвиняя авторов версии о раке в глупости и бестактности. По словам таких юзеров, в своих размышлениях люди забыли о правилах приличия и могли сильно оскорбить певца, который такие слухи не подтверждал.