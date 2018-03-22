Волочкову раскритиковали за «пошлые» снимки ее 12-летней дочери

Анастасия Волочкова в очередной раз подверглась критике от пользователей Сети, в этот раз балерину осудили за неподобающее воспитание своего ребенка. Поводом для волны негодования стал снимок Волочковой и ее дочери Ариадны, на котором, по мнению юзеров, 12-летняя девочка сидит в «пошлой» позе.

Балерина Волочкова постоянно становится объектом критики от многих пользователей. Некоторые юзеры открыто признаются Волочковой в ненависти и осуждают каждое ее действие. Как замечают комментаторы, балерина «ловит хайп» своими шпагатами и откровенными купальниками. Теперь же, за неподобающее поведение раскритиковали не только Волочкову, но и ее дочь Ариадну. В своем Instagram-аккаунте балерина разместила снимок со своей юной наследницей.

Внимание пользователей привлекла поза, в которой сидит девочка. По мнению комментаторов, дочь Волочковой не получает должного воспитания и рискует вырасти «девушкой легкого поведения».

Пользователи резко высказались о том, что Ариадна сидит с «полуголыми» ногами и выглядит «пошло». В ответ на такую критику некоторые комментаторы встали на защиту девочки и указали, что она сидит нормально и в ее позе нет ничего плохого.