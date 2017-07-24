Егор Кончаловский решился показать редкое фото повзрослевшего сына

Известный кинорежиссер Егор Кончаловский впервые решился показать поклонникам своего годовалого сына. Недавно мальчик отметил свой первый день рождения и Кончаловский опубликовал фото с праздника.

Как известно, Егор Кончаловский длительное время не показывал своего сына Тимура поклонникам, скрывая от "глазливых" людей. Не так давно маленький Тимур отпраздновал свой первый серьезный праздник - день рождения. Торжество устроили на несколько дней раньше, чтобы все родные и близкие смогли приехать и поздравить именинника.

После праздника счастливый отец решил показать совместную красивую и редкую фотографию с Тимуром, опубликовав ее на своей странице. Кончаловский подписал снимок довольно просто, указав, что на нем запечатлен его годовалый сын. В кадре счастливый отец держит своего сына на руках и улыбается.

Поклонники сразу же заметили сходство отца и сына, отметив, что с возрастом Тимур будет все больше становиться похожим на своего знаменитого папу Егора Кончаловского. Фанаты осыпали отца и сына комплиментами, а также поздравили Тимура с его первой серьезной датой.