Маша Распутина раскроет свои секреты в программе «Секрет на миллион»

21 апреля в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ певица Маша Распутина продолжит свой рассказ о жизни и раскроет свои самые сокровенные тайны.

В студии «Секрет на миллион» Маше Распутиной зададут 5 каверзных вопросов, на которые она ответит предельно честно.

Звезда российской эстрады расскажет о том, сколько же пластических операций она сделала и каких именно.

Зрители смогут увидеть откровение Маши Распутиной, где она говорит о своих родителях. Певице очень не хватает мамы, которая умерла уже очень давно от страшной болезни. А с отцом-инвалидом, который получил травму на производстве, певица практически не поддерживает связь.

Также зрителям предоставится шанс увидеть брата Маши Распутиной, Николая, который отсидел 10 лет в тюрьме за убийство. Певица помогла ему выбраться из тюрьмы. Николай ей очень благодарен, ведь там его пытались убить уже 3 раза.

Кроме того, Распутина расскажет о своей диете, которая помогает ей оставаться стройной. Певица отказалась от сладкого и даже от мяса. А также каждый день делает специальные физические упражнения, чтобы оставаться в форме.

Звезда российской эстрады так же расскажет зрителям на что она тратит деньги своего мужа-миллионера, покажет свой загородный дом с зимним садом и теннисным кортом и поговорит о семейном имуществе за рубежом.

Напомним, что дочь Распутиной сейчас проходит лечение в специальном санатории, где лечится от психического расстройства. А ещё Маша рассказала о том, что врачи дали ей страшный диагноз.