Eminem устроил шоу виртуальной реальности на своём концерте

Американский рэпер Эминем сделал шоу с дополнённой реальностью. Произошло это на фестивале Коачелла в Калифорнии.

По словам певца, он решил учесть то, что поклонники даже во время концерта всё равно не отрывают взгляда от своих смартфонов. Чтобы привлечь больше внимания к своей персоне на собственном шоу, Эминем совместил привычки фанатов с технологическими достижениями современности, как сообщает издание «Версия.Инфо».

Именно благодаря смартфонам зрители могли наблюдать за виртуальными декорациями. Это действительно привлекло внимание фанатов. Эффекты получились очень зрелищные и интересные. Эминем отметил, что теперь дополнённая реальность будет использоваться и на других его концертах.