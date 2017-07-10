Мать Тимати показала Алену Шишкову без макияжа

Симона Юнусова, мать известного рэпера Тимати, разместила в своем Instagram-аккаунте снимки своей внучки Алисы и ее матери Алены Шишковой. На снимках экс-жена Тимати запечатлена без макияжа, многие пользователи отметили, что Шишкова выглядит не так, какой показывает себя в своем профиле.

Не так давно в Симона Юнусова в своем Instagram-аккаунте показала трогательные семейные снимки, на них ее внучка и дочь Тимати Алиса запечатлена со своей матерью Аленой Шишковой. На фотографиях Алиса и ее мать позируют с букетом цветов и на фоне большого плюшевого медведя.

В описании Симона Юнусова отметила, что ее «девочки» запечатлены «без фильтров». Этим она указала на отсутствие различных обработок и макияжа. На снимках Алена Шишкова позирует с естественной улыбкой и без наигранных поз.

Пользователи отметили, что хоть Шишкова и хорошо выглядит на таких «естественных» снимках, но в своем профиле она выставляет фотографии с другой внешностью. По мнению комментаторов, лицо Шишковой выглядит не таким худым, каким кажется на других снимках. Многие не стали критиковать Алену Шишкову и отметили, что она прекрасно выглядит без всяческих обработок и макияжа.