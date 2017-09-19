Татьяна Васильева вынуждена покупать квартиры ради общения с внуками

Знаменитая актриса Татьяна Васильева мечтает видеть своих внуков, однако для этого ей следует сначала помириться с бывшей женой своего сына. Так, артистка вынуждена покупать внукам квартиры, чтобы иметь возможность вновь с ними общаться.

Как известно, бывшая жена сына Татьяны Васильевой Филиппа Анастасия обвинила родственников мужа в том, что они не хотят заботиться о ее детях и лишают их крыши на головой и счастливого будущего. Она также отказывается подпускать к мальчикам бабушку, так как отношения между свекровью и невесткой окончательно испортились.

Теперь Татьяна Васильева, ощущая свою вину, собирается купить внукам по квартире в Москве, чтобы дети не чувствовали себя обделенными. Актриса надеется, что после такого поступка Анастасия захочет помириться с бывшей свекровью и даст ей возможность увидеть внуков, о встрече с которыми Татьяна Васильева мечтает уже несколько лет.