Ольга Бузова раздразнила хейтеров фотографией голых ягодиц. В своем профиле Instagram она вновь опубликовала снимок в купальнике, на котором фанаты отметили ее стройную фигуру, фотогеничность и уверенность в себе, однако злопыхатели продолжили насмехаться.

Накануне на официальной странице Instagram певицы Ольги Бузовой появилось ее очередная фотография в купальнике. Как отмечают многие СМИ, вновь она решила раздразнить хейтеров видом своих голых ягодиц. Злопыхателей у телеведущей хоть отбавляй, однако вдоволь хватает и тех, кто готов заступиться. Так, после того, как обсуждаемое фото появилось в сети, в комментариях под ним вылилось большое количество критики по поводу того, не надоело ли Бузовой показывать свои оголенные части тела и как долго еще она будет будет оставаться, мягко говоря, девушкой легкого поведения.

Между тем, певицу такие заявления ничуть не смущают, ведь они сопровождают чуть ли не каждую ее новую запись. Фотографию, где показала голые ягодицы, она подписала фразой из популярной песни Элджея: "Hey guys, у меня все nice", а после объяснила, что погода в Москве не радует, поэтому ей пришло в голову разбавить ленту солнечным снимком.