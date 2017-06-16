Мать встретила дочь, которая пропала 25 лет назад

В 1993 году у многодетной матери Татьяны Шурмановой пропала старшая дочь Наталья. Спустя 25 лет журналисты провели расследование, об итогах которого рассказали в передаче «Прямой эфир».

Сама Татьяна не знает, что произошло в тот момент, когда её дочь пропала. Соседи женщины рассказали, что в день исчезновения слышали, как Наташу уговаривали уехать из дому. Также была информация о том, что девочку увезли зарубеж для использования её в качестве рабочей силы, но эти данные непроверенны.

В студии Татьяна рассказала, что после того, как Наташа пропала, она заявляла в полицию, но искать её отказались, ссылаясь на то, что девушка не преступница. Женщина обращалась в различные телепередачи, но продвинуться в поисках дочери ей не удалось.

Журналисты телепередачи провели собственное расследование, и им удалось найти женщину, похожую на Наташу в Ташкенте. На протяжении долгих лет она жила без документов, и проживала в гражданском браке. Однако после смерти мужчины, который о ней заботился, его дети попросили женщину покинуть дом. Из-за этого Наташе пришлось скитаться до тех пор, пока её не приютила Ханифа Холмирзаева.

Андрей Малахов уточнил, что редакции телепередачи потребовалось 4 месяца на то, чтобы восстановить документы и привезти Наташу в Россию. Она сразу узнала в Татьяне свою мать и поделилась переживаниями о том, что боялась не застать её живой. Зрители в студии поддержали Наташу, отметив, что она сильная личность, раз смогла перенести все тяготы и выйти из них достойно, вернувшись домой.