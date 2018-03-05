«Быть старой мамой – не круто!»: Яна Поплавская жестко раскритиковала семью Виторгана и Млодик

Яна Поплавская негативно высказалась о семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик. По мнению Поплавской, ребенок для 78-летнего артиста и его 56-летней жены является игрушкой, а быть в таком возрасте родителями маленького ребенка «не круто».

Не так давно вышел эфир шоу «Привет, Андрей», на котором Эммануил Виторган показал свою маленькую дочь Этель и рассказал о счастье отцовства. Его жена Ирина Млодик также высказалась на счет своего видения своего позднего материнства и отметила, что они счастливы.

Несмотря на слова артиста и его жены, многие негативно восприняли новость о рождении ребенка. К такому мнению склоняется и Яна Поплавская. Она сказала, что уважает супружескую пару, но самым страшным она считает ситуацию, когда ребенок становится для своих родителей игрушкой.

По словам Яны Поплавской, пожилые пары заводят детей для демонстрации того, что они еще «в силе». Потом же, ребенок оказывается заложником. Вместо того, чтобы гулять и заниматься своими делами, наследник престарелых родителей должен следить за своими больными и старыми мамой и папой.

Яна Поплавская заявила, что быть молодой бабушкой «круто», а вот быть старой мамой – нет. По словам актрисы, в 60-70 лет человек уже «угасает» и не может играть со своими детьми в футбол или активные игры. Дети таких родителей, рассказывает Поплавская, часто стыдятся возраста своих мамы и папы. Ирина Млодик, узнав о таком мнении Поплавской, была разочарована и сказала, что у Поплавской «примитивное мышление».