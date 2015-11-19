Сын Шепелева и Фриске остался без дома из-за долгов родителей

Стало известно о том, что пятилетний сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске из-за долгов лишился загородного дома, который родители построили специально для него. Отмечается, что мальчик и его родственники должны выплатить "Русфонду" более 21 миллиона рублей.

Как сообщается, коттедж в престижном московском пригороде Лужки-2 намерены продать на аукционе, а вырученные за него средства пойдут в честь оплаты долгов семьи "Русфонду".

Как рассказал сосед Шепелева, данный дом телеведущий Дмитрий Шепелев и покойная певица Жанна Фриске строили для своего сына Платона, однако мальчик не прожил в доме ни одного дня. Мужчина отметил, что мальчика не удалось провести в своей шикарной детской время, теперь из-за долгов дом вынуждены будут продать.

Местные жители сообщают о том, что раньше Шепелев часто приезжал и следил за домом, однако теперь его опечатали и вряд ли пускают туда телеведущего.