Букмекеры: Участник Чехии может выиграть «Евровидение» в этом году

Международные эксперты и опытные букмекеры уже определились со своим фаворитом на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Им стал молодой певец из Чехии Миколас Йозеф.

22-летний Миколас Йозеф, несмотря на свой юный возраст, является очень популярным артистом на территории Чехии. Теперь парень решил попробовать свои силы на международной арене и заявить о себе на всю Европу. Йозеф исполнит хитовую песню под названием Lie to me.

Букмекеры делают ставки именно на данную композицию и заявляют, что первое место в 2018 году должен занять именно Миколас Йозеф. Если ставки букмекером осуществляться, то певец станет первым артистом, который привезет победу в Чехию.