Сергей Ляпин: Андрей Черкасов изменяет Кристине Ослиной с сотрудницей «Дом-2»

Скандально-известный Сергей Ляпин заявил, что Андрей Черкасов изменяет Кристине Ослиной. Якобы, Черкасов привозил в городские квартиры девушку, которая вошла внутрь вместе с мужчиной, исходя из того, что неизвестная смогла зайти в квартиры, Ляпин предположил, что она является сотрудницей «Дом-2».

Сергей Ляпин, которого не раз обвиняли в преследовании участников и ведущих шоу «Дом-2», рассказал о своих недавних наблюдениях. По словам скандального мужчины, он видел, как Андрей Черкасов привез в городские квартиры неизвестную девушку. По словам Ляпина, Черкасов изменяет Ослиной.

Как утверждает Ляпин, Черкасов приехал к городским квартирам на своем авто. Вместе с ним была не его возлюбленная Кристина Ослина. Якобы, мужчина привез в квартиры неизвестную девушку. Однако, тот факт, что девушку пустили в квартиры, может значить, что она является сотрудницей шоу «Дом-2».

По словам Ляпина, у Черкасова есть любовница и он изменяет Ослиной. Многие зрители шоу «Дом-2» уже не раз предполагали, что роман Черкасова и Ослиной не является настоящим. Некоторые уверенны, что пара не спешит жениться из-за отсутствия любви. Якобы, Черкасов уже давно встречается с другими женщинами, но не раскрывает этой тайны из-за страха очернить свою репутацию.