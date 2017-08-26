Звезду "Дома-2" Викторию Романец раскритиковали за "разъехавшуюся" грудь

Хейтеры в социальных сетях принялись обсуждать грудь экс-участницы "Дома-2" Виктории Романец, которая как-то странно "разъехалась" в разные стороны. Они отмечают, что импланты неестественно выделяются на маленькой груди и заявляют, что операция по увеличению груди Романей является халтурой.

Как известно, многие участницы "Дома-2" неоднократно ложатся под нож хирурга, чтобы исправить те или иные недостатки своей внешности или фигуры. После ухода со скандального проекта они уже не могут остановиться и доводят свое тело до совершенства уже за пределами периметра. Больше всего среди девушек ценятся больший формы, именно поэтому Виктория Романец решилась увеличить грудь.

Данная операция позволила девушке носить глубокие декольте и не подчеркивать форму груди бюстгальтерами, чем она с успехом пользуется. Не так давно девушка опубликовала фотографию в ярко-оранжевом наряде с глубоким декольте, не скрывающим ее грудь. Хейтеры сразу же заметили, что эта операция является халтурой, так как грудь Романец начала "разъезжаться" в разные стороны и импланты стали неестественно видны.

Так, антифанаты звезды "Дома-2" говорят о том, что эффекта натуральной груди у Романец добиться не удалось и поинтересовались, чем занимался пластический хирург во время данной операции. Пользователи предположили, что когда Романец легла на операционный стол, хирург сразу уснул или просто закрыл глаза, а открыл их только в конце операции, потому и сам не видел, что выполнил все ужасно.