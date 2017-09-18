«Торт потек и разъехался»: Ксению Бородину обвинили в рекламе некачественных товаров

Ксения Бородина подверглась критике пользователей, ее обвинили в рекламе некачественных тортов. В своем Instagram она разместила снимок своих дочерей, поедающих манговый торт от известного кондитера Рената Агзамова, по мнению критиков, изделие было бракованным и некрасивым.

Ренат Агзамов – известный кондитер, его торты впечатляют мастерством и вкусом. Его аккаунт в Instagram весьма популярен, на мужчину подписаны почти 2 миллиона человек. Он часто публикует свои работы и показывает процесс их приготовления. Кондитеру удается создавать реалистичные фигуры из шоколада и карамели, а размеры его тортов могут достигать человеческого роста.

Ксения Бородина, звезда шоу «Дом-2», показала в своем Instagram торт от Агзамова, на снимке ее дочери кусают манговый десерт. Многие пользователи отметили, что начинка торта стекла на дно посуды и внешний вид всего торта «явно страдает». По мнению юзеров, Бородина рекламирует некачественные товары и ради заработка готова хвалить что угодно.

Однако, в ответ на критику Бородиной некоторые пользователи заметили, что торт почти на половину состоит из свежего манго. Очевидно, что начинка могла начать течь, но это никак не говорит о «бракованности» торта. Фанаты Бородиной порекомендовали хейтерам найти цели в своих жизнях и заняться своими делами, а не рассматривать торт на снимке звезды.