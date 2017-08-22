Сестра Билана рассказала о его девушке, которую он так долго скрывал

На днях пользователи Instagram на официальной странице Димs Билана увидели его фото с привлекательной брюнеткой. Поклонники певца сразу же стали более оживленными и пришли к выводу, что это невеста Билана, которую он так долго скрывал от прессы. И в общем-то они оказались правы.

Сестра артиста Елена Белан-Зимина дала небольшое интервью, в котором поведала всем кто на самом деле эта девушка и правда ли, что известный холостяк наконец-то нашел себе пару.

Как оказалось, девушку зовут Инна Андреева. Они с Димой познакомились еще 10 лет назад в Анапе, когда Билан был на гастролях. После знакомства известный русский певец пригласил ее к себе в гости, девушка переехала в Москву и на протяжении вот уже 10 лет находится в близком кругу певца.

Инна довольно-таки далека от шоу-бизнеса. Девушка родом из Краснодарского края и работает тренером по фитнесу. Однако поклонники Димы уже могли увидеть ее в фотосессии дизайнерской коллекции одежды сестры Билана.

Родственники уговаривают Диму Билана жениться, но пока что артист не торопится ставить штамп в паспорте.