Совместное фото Валерии и Яны Рудковской возмутило фанатов

Не так давно знаменитая певица Валерия отпраздновала свой 50-летний юбилей и устроила по этому поводу шикарную вечеринку, пригласив родных, друзей и близких. С самого утра именинницу начали поздравлять коллеги, в число которых вошла и Яна Рудковская. Совместное фото двух подруг вызвало немало споров в Сети, ведь фанаты решили, что продюсер намерено решила оскорбить певицу.

Яна Рудковская на своей странице в соцсети поздравила Валерию с юбилеем совместным снимком и теплыми словами, однако ее тут же раскритиковали фанаты певицы. На фото Валерия позирует в довольно скромном платье, которое по внешнему виду и вовсе напоминает халат, в то время как сама Рудковская в дорогом брендовом платье затмевает именинницу. Поклонники посчитали, что Рудковская намерено выбрала снимок, на котором будет смотреться лучше Валерии, тем самым опозорила свою подругу.

Многие знают, что Валерия не из тех знаменитостей, чей шкаф ломится от брендовых нарядов, она вовсе не стесняется появляться на публике в одном и том же платье несколько раз и довольно скромно одевается, в отличие от Рудковской. Так, фанаты отметили, что продюсер просто загнобила свою подругу тем, что выставила ее в невыгодном свете, а себя показала со всех сторон.