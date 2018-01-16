Тимуру Батрутдинову изуродовали машину за 5 миллионов рублей

Резидент юмористического шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов пострадал от хулиганов. Известному шоумену изуродовали его автомобиль, стоимость которого составляет 5 миллионов рублей, неизвестные исцарапали капот машины и положили на него водосточную трубу.

Как рассказал Тимур Батрутдинов, он припарковал свою машину на одной из улиц Москвы и отправился по своим делам. По возвращению он увидел, что кто-то поцарапал его авто и положил на капот дорогостоящего джипа водосточную трубу.

По словам шоумена, его машина пострадала от хулиганов, которые намеренно исцарапали ее капот и забросали ее обломками водосточных труб. Батрутдинов признается, что инцидент стал для него очень неприятной новостью, так как дорогой Range Rover он купил себе совсем недавно. Сейчас он отогнал машину в салон, о точной сумме ущерба ему пока что не сообщили.

Пользователи Сети предполагают, что хулиганы могли испортить машину Батрутдинова из-за его возможного романа с Ольгой Бузовой. Также имеются и другие версии, но ни одна из них не получила подтверждений. Некоторые предположили, что машина шоумена была припаркована в неположенном месте и попросту кому-то мешала.