СМИ: Ченнинг Татум и Эмбер Херд начали встречаться

Западные СМИ, ссылаясь на данные от инсайдера, сообщают, что актер Ченнинг Татум, который не так давно сообщил о своем разводе с Дженной Деван, начал встречаться с актрисой Эмбер Херд. По версии из источника, Херд имела симпатию к Татуму еще во время своих отношений с Джонни Деппом.

Эмбер Херд была замужем за Джонни Деппом, после громкого развода с актером она имела отношения с Илоном Маском. С изобретателем актриса несколько раз расставалась, в итоге их отношения полностью были разрушены. Теперь, по данным из СМИ, голливудская обольстительница намерена начать отношения с недавно разведённым актером Ченнингом Татумом.

Татум и Херд вместе снимались в фильме «Супер Майк XXL». Тогда, в 2014 году, актриса готовилась к свадьбе с Джонни Деппом. Ченнинг Татум на тот момент был женат на Дженне Деван. По словам из источника, Херд начала звонить Татуму сразу же, как узнала о его разводе. Якобы, актриса сама проявляет инициативу и зовет актера в бар и на встречи.