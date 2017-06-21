Певица Глюкоза призналась в употреблении героина и экстази

Популярная российская певица и мать двоих дочерей Наталья Ионова, которая больше известна публике под именем Глюкоза, впервые открыто и честно призналась обществу в своей наркотической зависимости.

Стало известно, что певица Глюкоза в юном возрасте попала под влияние плохой компании и уже в 12-13 лет употребляла запрещенные наркотические препараты. 31-летняя артистка рассказала, что в то время большинство жителей её подъезда употребляли наркотики, а лифт в их доме был усыпан использованными шприцами. Наталья рассказала, как всего два раза в своей жизни пробовала героин, однако сразу же отказалась от него.

После чего знаменитость откровенно сообщила, что в лесу собирала и ела галлюциногенные грибы, но также бросила употреблять, так как они изменяли сознание. Сейчас певица может смело об этом говорить, чтобы помочь всем детям и подросткам, которые из-за трудной жизни также оказались в подобной ситуации.