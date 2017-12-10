«Бездарная выскочка»: в Госдуме осудили Ольгу Бузову за скандал с депутатом из Северной Осетии

После того, как депутат из Северной Осетии Джамболат Тедеев предложил запретить концерты Бузовой в республике, певица обратилась к нему со своей страницы Instagram. Теперь же, критика на звезду «Дом-2» появилась и в Госдуме, там против нее высказался член экспертного совета по развитию информационного общества Вадим Манукян.

Как известно, Тедеев обратился к своим коллегам-парламентариям с призывом запретить концерты и выступления Ольги Бузовой в Северной Осетии. В ответ на это певица разместила в своем Instagram-аккаунте пост, согласно которому депутат «расстроился» из-за невозможности достать билет на ее шоу. Бузова лично пригласила Тедеева на свое выступление во Владикавказе и отметила, что любит розы.

В ответ на такой комментарий Вадим Манукян заявил, что Бузова оскорбляет Тедеева. По словам члена экспертного совета при Госдуме, певица, названная им «бездарностью», унижает Джамболата Тедеева. Бузову Манукян назвал «выскочкой» из «Дом-2» и отметил, что своими словами певица оскорбила уважаемого человека.