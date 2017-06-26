"Полная чушь": Жена Владимира Этуша опровергла сообщения СМИ о его госпитализации

Не так давно российские СМИ распространили информацию о том, что народный артист СССР Владимир Этуш был экстренно госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем. Его жена назвала данную информацию чушью и отметила, что Этуш находится дома и у него все в порядке.

Во вторник, 17 апреля, СМИ стали распространять информацию о госпитализации 95-летнего Владимира Этуша. Сообщалось, что якобы народный артист СССР начал жаловаться на проблемы с сердцем и его увезли в больницу. По сведениям СМИ, медики диагностировали у Этуша шумы в сердце и отправили его на обследование.

Обеспокоенные поклонники тут же обратились за подтверждением данной информации к его супруге Елене, с надеждой получить комментарии. Женщина заявила, что такие сведения являются полной чушью и отметила, что ее муж в настоящий момент находится дома и чувствует себя хорошо. Она призвала фанатов не верить всему тому, что сообщают журналисты, так как порой в их заявлениях нет ни капли правды.