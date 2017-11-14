Звезду "Дома-2" Юлию Ефременкову мог убить экс-возлюбленный

Бывшая участница "Дома-2" Юлия Ефременкова рассказала о своих прошлых отношениях с влиятельным мужчиной, о которых до сих пор боится вспоминать. По словам девушки, экс-возлюбленный никогда не стеснялся поднимать на нее руку, несколько раз она даже была на грани смерти, а теперь страдает расстройствами психики.

Как известно, в настоящий момент ведущая скандального проекта встречается с молодым человеком, с которым довольно счастлива и кричит об этом всему миру. Однако ранее Ефременкова не могла похвастаться счастливыми отношения, ведь ее бывший избранник приносил девушке только боль и страдания. Она проживала вместе с влиятельным мужчиной, довольно известным в криминальных кругах, и тогда ее жизнь была похожа на кошмар.

Ефременкова рассказала, что ее бывший мужчина вовсе не стеснялся жестокого обращения и постоянно избивал девушку, кроме того, несколько раз она даже находилась на грани жизни и смерти. Экс-участница "Дома-2" рассказала, что в один прекрасный день он схватил ее за шею, поднял над землей и начал сильно трясти. Тогда его глаза буквально налились кровью и Ефременкова уже успела проститься с жизнью, однако честно признается, что в произошедшем была виновата сама.

Избранник оказывал на девушку не только физическое, но и психологическое давление. Уже под конец данных отношений Юлия начала осознавать, что ее психика серьезно пострадала, до сих пор девушка мучается от психологических расстройств.

По словам Ефременковой, больше всего она боялась той информации, которую знала об экс-возлюбленной. Она отметила, именно из-за нее больше всего рисковала жизнью ежедневно.