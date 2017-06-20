"HELLO!-2018": Собчак перехватила у Навки звание самой стильной женщины РФ

В Москве состоялась уже тринадцатое ежегодное вручение премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO! В 2018 году награду среди женщин отхватила телеведущая, журналистка и политический деятель Ксения Собчак.

Приз за выдающийся стиль победительница приняла из рук прошлогоднего лауреата - спортсменки Татьяны Навки. Последняя, по совместительству, является супругой пресс-секретаря администрации российского президента Дмитрия Пескова. На премию претендовали также Алсу, Полина Гагарина, Инна Маликова, Виктория Дайнеко, Ирина Безрукова, Рената Литвинова, Виктория Исаева, Бажена Рынка и даже Яна Рудковская.

Однако всех вышеперечисленных знаменитостей обскакала Ксения Собчак, которая мимолетно сделала себе немалый пиар на выборах главы государства. Стоит отметить, что некоторые пользователи социальных сетей к решению организаторов отнеслись очень критически. Один из комментаторов в Instagram считает, что синее платье, выбранное победительницей, давно устарело по типу материала. Этот же человек предположил, что премию она "купила". Впрочем, многие с такими высказываниями не согласились и положительно отметили чувство стиля Ксении Собчак.