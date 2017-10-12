"Как болезнь": певица Жасмин заявила о своей зависимости

Певица Жасмин страдает о сильной зависимости. Об этом она заявила во время интервью после концерта в честь юбилея "Авторадио".

Исполнительница рассказала изданию Dni.ru, что питает нездоровый интерес к сумочкам. Знаменитость покупает так много модных аксессуаров, что это уже сравнимо с болезнью. Сумочки буквально не помещаются у неё в шкафу. Жасмин жалуется на "изжогу" от них, однако ничего не может с собой поделать.

Звезда не только пользуется приобретениями, подбирая новый элемент к каждому своему наряду, но и часто преподносит их в качестве подарка друзьям или коллегам. К примеру, на недавний 69-й День рождения Аллы Пугачевой она выбрала сумку по советам стилиста именинницы.

Жасмин также признается, что порой очень непросто сохранять стильный внешний вид и бороться за исключительную красоту. Время от времени ей хочется смыть макияж и направиться гулять по городу инкогнито без забот о своей внешности и позах перед камерами. Певица отмечает, что в начале карьеры постоянное напряжение создавало дискомфорт, однако со временем оно вошло в привычку, как неотъемлемая часть публичной профессии.