Поклонники Волочковой в шоке от хруста суставов балерины

Анастасия Волочкова записала для Instagram видео со своей тренировки. Пользователи соцсети пришли в шок, услышав ужасающий хруст суставов балерины.

В понедельник знаменитость сняла видео по окончании занятий балетом. На кадрах она развязывает ленты пуантов и решает согнуть уставшие ноги. Она сместилась вперед - и раздался громкий двойной звук хрустнувших коленей. В описании Анастасия Волочкова пишет, что остается верной своему любимому делу и много трудится в этом направлении. Пусть это и заставляет её суставы так трещать.

Однако нашелся пользователей, который осудил балерину за демонстрацию своих трудов. Некто slavnaby утверждает, что тяжело работается рабочим на металлургических заводах или пыльных шахтах. А балет - это, прежде всего, искусство. По мнению комментатора, зрители должны сохранять эстетический восторг от "волшебства" представления и не догадываться о личных проблемах артиста. Он заявил, что хруст суставов Анастасии Волочковой вызван использованием неправильной обуви в повседневной жизни. Стоит написать, что комментарий нашел поддержку в виде сотен положительных отметок.