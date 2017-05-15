Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс отчаялась и продает себя за 100 тысяч рублей

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс не может найти средств на запись своего альбома, потому она пошла на отчаянный шаг и стала продавать себя за 100 тысяч рублей. Певица запустила сбор средств на запись альбома и заявила, что пообедает с тем, кто пожертвует более 100 тысяч рублей.

На своей странице Вокс рассказала, что настало время выпустить свой первый альбом, который она назвала "Поп". По словам певицы, в него войдут только яркие, смелые и танцевальные хиты, в альбоме появятся девять песен. Вокс отметила, что некотоая сумма на запись альбома у нее имеется, однако сейчас не достает 300 тысяч рублей, оттого она решила запустить сбор средств.

Для того, чтобы фанаты присылали ей деньги, Вокс разработала целую систему поощрений. Так, за 500 рублей Вокс пригласит благотворителя на свой концерт, за 800 подарит новый альбом с фотографией певицы на обложке.

Самый главный приз достанется тому, кто пожертвует от 100 тысяч рублей. С таким спонсором Вокс пообещала сходить пообедать, однако благотворителю придется заплатить и за сам обед, так как у певицы сейчас все средства уходят на запись альбома.

Такая акция продлится до конца мая, после этого Вокс со своей группой начнет записывать альбом.