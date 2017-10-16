Юлия Барановская рассказала о беременности четвертым ребенком

Хотя после разрыва с популярным российским футболистом Андреем Аршавиным телеведущая Юлия Барановская старается держать в секрете подробности личной жизни, все же в сети поползли слухи о ее беременности четвертым ребенком. Знаменитость решила рассказать, что на самом деле происходит в ее жизни.

Недавно Юлия Барановская приобрела себе платье бренда MiloMilo. Именно в этой дизайнерской вещи она решила выйти на публику, после чего в сети и стали распространяться слухи об ее интересном положении. В контексте этого телеведущая Первого канала решила дать комментарий по поводу своего состояния.

Она опубликовала в своем профиле Instagram фото, на котором запечатлена в том же платье бордового цвета. В комментариях она спросила поклонников, неужели им так не понравилось, как село платье, что они решили, будто она беременна. Также она сразу решила ответить на вопрос однозначным "ПОКА нет)))". Исходя из этого фанаты Барановской предположили, что с личной жизнью у нее порядок и, возможно, она со своим избранником даже планирует еще одного ребенка.