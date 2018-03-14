Лена Миро о Бузовой: "Не вышла умишком, но пытается строить империю"

Известная блогерша Лена Миро нелестно высказалась о певице Ольге Бузовой, написав в своей свежей статье, что та "не вышла умишком, но пытается строить империю". В глазах автора Бузова - неудачница, которая хочет доказать свое первенство и крутость.

36-летняя уроженка Старого Оскола Лена Миро уже достаточно давно ведет свой блог на платформе LiveJournal. Вчера она опубликовала там новую статью, которую посвятила известной певице и телеведущей Ольге Бузовой. Кажется, блогерше явно не понравилось, что та осмелилась говорить о своей "империи".

Недавно телеведущая рассказала, что вводит свою криптовалюту - BUZCOIN. В контексте этого она написала, что создает империю, а также о том, что наступила эпоха Ольги Бузовой, которая будет сопровождаться большими переменами. Именно эти слова подвергла критике Лена Миро. Она назвала певицу "задротом" и "чмошницей". По ее словам, лишь такие забитые люди громко говорят об империях, ведь хотят, чтобы все верили в их крутость. Автор статьи также оскорбила семью Ольги Бузовой, говоря, что та родилась в семье "алкоголика-папы" и "толстой неряхи-мамы". По этой причине, считает Миро, даже сама певица не верит в то, что она лучшая.