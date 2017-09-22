В Сети появилась первая серия нового мультфильма "Дом-2. 300 лет спустя"

Фанаты скандального проекта "Дом-2" теперь смогут смотреть любимое шоу и в виде анимационного сериала. В социальной сети Instagram уже появилась первая серия мультика "Дом-2. 300 лет спустя".

Знаменитый писатель Олег Рой вместе с Екатериной Осетровой решили создать красочный мультфильм с культовыми героями "Дом-2" и звездами российского шоу-бизнеса. Первая серия "Дом-2. 300 лет спустя" уже появилась в соцсети, создатели обещают еженедельно радовать поклонников скандального проекта новыми сериями мультфильма.

Рой и Осетрова попытались представить, как будет выглядеть телепроект через 300 лет и воплотили свои фантазии в анимационный сериал. В мультфильме будут представлены такие культовые герои проекта, как Ольга Бузова, Алена Водонаева, Степан Меньщиков, а также некоторые звезды, например, Сергей Шнуров, Григорий Лепс, Тимати, Елена Малышева и многие другие.

Поклонники проекта надеются, что создатели мультика "Дом-2. 300 лет спустя" перенесут из в яркую атмосферу проекта, а также покажут то, что не попало в эфиры и не обсуждали в Сети.