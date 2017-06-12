Фото обнаженной Валерии появилось на обложке «СтарХит»

Сегодня, 17 апреля, певица Валерия отмечает свое 50-летие. В честь юбилея накануне она снялась топлес для обложки журнала «СтарХит» и провела небольшое интервью, в котором рассказала о том, что не боится показать себя.

Валерия дала интервью, где рассказывает о том, почему она отказалась от ботокса, как избавилась от неуверенности в себе и сколько она тратит на красоту.

Накануне её дня рождения в Таиланде Валерия предстала перед профессиональными фотографами в обнаженном виде. Ее фото теперь красуется на обложке журнала «СтарХит», в котором так же разместили откровенное интервью певицы, где она рассказывает о том, что она уже давно перестала стесняться своего тела.

В интервью Валерия рассказывает о том, что хоть раньше ее и посещали мысли о том, чтобы изменить себя с помощью пластических хирургов, она никогда не ложилась под нож. Насмотревшись на неудачные примеры, певица решила, что лучше уж тщательно ухаживать за своим телом, чем она и занимается практически каждый день. Благодаря этому она чувствует себя молодой и активной, а так же не может не удивляться своему возрасту, к которому она старается относиться с некой долей философии.