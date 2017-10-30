Цымбалюк-Романовская по закону накажет друзей Джигарханяна за клевету

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская решила по закону наказать его друзей за клевету в свой адрес. Она вспомнила их слова о квартире в Глухово и обещала ответить на мошенничество.

Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская стала гостьей программы "Пусть говорят". Она согласилась прийти на шоу, так как должна была оправдать свою репутацию и ответить на клевету, которая уже долгое время звучит из уст друзей Армена Джигарханяна. Известная пианистка рассказала, что не может подтвердить слов Артура Согомоняна, человека из окружения театрального педагога, который утверждал, будто она испугалась уголовного наказания и вернула недвижимость в деревне Глухово.

Цымбалюк-Романовская утверждает, что хотела бы вести мирный диалог с бывшим мужем, однако он категорически против этого. По той причине, что они не общались уже очень давно, она не могла подарить ему квартиру. Она считает, что документы были подделаны. Жилье по праву принадлежало ей после того, как актер театра сам попросил своего сына переоформить ее на тогдашнюю жену.

Пианистка утверждает, что все, кто распространял о ней клевету, ответят за это по закону. Вместе со своим юристом Ларисой Широковой она уже обратилась в прокуратуру, сотрудники которой вскоре начнут проверки по факту заявления.