Бывший муж Дженнифер Энистон закрутил роман с молодой манекенщицей

Популярный актер и экс-супруг Дженнифер Энистон Джастин Теру не долго отчаивался и переживал по поводу своего развода. Недавно мужчину застали в компании молодой манекенщицы, с которой Теру проводит много времени.

46-летний актер Джастин Теру последовал по стопам своей экс-супруги Дженнифер Энистон и после развода сразу же стал налаживать свою новую личную жизнь. Теперь актер закрутил роман с неизвестной молодой моделью, с которой Теру всё чаще видят поклонники. Актер не скрывается от папарацци и не прячет новую возлюбленную, однако о личной жизни предпочитает не говорить.

Журналистам из США удалось узнать, что девушка с кудрявыми волосами является моделью одной известной рекламной компании. Возможно, Джастин Теру с манекенщицей познакомился на съемочной площадке модного дома Louis Vuitton, лицом мужской коллекции которого является актер.